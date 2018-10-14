Вор-альпинист опустошил шкатулки с драгоценностями в квартире на Кораблестроителей. Пропали украшения на полтора миллиона

Пенсионерка заявила о квартирной краже на полтора миллиона рублей. Пропали золото, жемчуг и бриллианты.

Как стало известно «Фонтанке», домой владельцы квартиры на улице Кораблестроителей, 29, вернулись ночью 14 октября после недельного отсутствия. В глаза пенсионерке бросилась раскуроченная балконная дверь – женщина сразу пошла проверять шкатулки. В заявлении 62-летняя потерпевшая указала немалый список пропавшего: золотые цепочки и кольца, несколько наручных часов, одни из которых стоят 300 тысяч рублей, три жемчужных ожерелья и самое дорогое – кольцо с бриллиантом в 4 карата стоимостью миллион рублей. Вора, который забрался в квартиру на 20 этаже, ищет полиция.