Путин позвонил Евкурову и предложил говорить с протестующими «методами языка и демократии»

Президент Владимир Путин позвонил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, в чьем регионе продолжаются протесты после установления новых границ с Чечней. Глава государства посоветовал региональному чиновнику говорить с протестующими «методами языка и демократии».

«Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы», — приводит слова Евкурова 14 октября РБК.

По словам чиновника, Путин против возможного силового разгона акций.

«Он сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии», — передал Евкуров слова Путина.

Глава Ингушетии выразил намерение «до конца держаться, чтобы силу не применять», но если все-таки такой приказ поступит силовикам, они выполнят свой долг, не сомневается Евкуров.

Ранее стало известно, что власти республики согласовали акции протеста только до 16-17 октября, хотя сами активисты не хотели уходить с улиц до 25 числа.