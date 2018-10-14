В Киеве праворадикалы хотели снести памятник Ватутину, но лишились лестницы

В Киеве праворадикалы попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке.

Как передает 14 октября информагентство УНИАН, для этого они принесли с собой лестницу. Командовал процессом руководитель организации «Батальон ОУН» Николай Кохановский. Вокруг памятника собрались около сотни представителей различных праворадикальных организаций и несколько сотен полицейских и гвардейцев, а также представители Красного Креста и журналисты. Правоохранители заявили, что будут препятствовать сносу памятника, так как делать это следует законным способом. В итоге сотрудники полиции отобрали у активистов лестницу. Лишившись орудия борьбы с советскими символами, праворадикалы решили идти к другому памятнику.

Напомним, что генерал Николай Ватутин был включен Украинским институтом национальной памяти в число лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий. При этом в перечень исторических деятелей, которые подпадают под декоммунизацию, Ватутин не попал.

Добровольческий «Батальон ОУН» - проукраинское вооружённое формирование, воюющее в Донбассе.