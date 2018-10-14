В Петербурге загнанный в тупик угонщик отбивался от полицейского ножом

Настигнутый сотрудниками ГИБДД автоугонщик пошел с ножом на полицейского и получил пулю из табельного оружия, передает 14 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

13 октября сотрудники патрульно-постовой службы Кировского района погнались за похищенным с Ленинского проспекта автомобилем. На требование остановиться водитель не реагировал. Угонщика удалось загнать в тупик дома по улице Калинина. Выйдя из автомобиля, нарушитель попытался ударить ножом полицейского, и тот был вынужден применить табельное оружие. Сотрудник правопорядка выстрелил сначала в воздух, затем в сторону злоумышленника. В результате 25-летний угонщик был ранен, он попал в больницу.

А к возбужденному делу о краже добавилось подозрение в насилии над сотрудником полиции.