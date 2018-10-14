На молебен об автокефалии в центре Киева пришли 15 тысяч человек. «Это вопрос всей мировой геополитики»

Благодарственный молебен за автокефалию прошел в центре Киева утром 14 октября. На призыв президента Петра Порошенко откликнулись около 15 тысяч украинцев.

Статистику приводит телеканал «112 Украина». По его данным, кроме главы государства, на Софийской площади молились глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий – «церковные иерархи», непризнанные всеми каноническими православными церквями мира, кроме Константинопольского патриархата.

«Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики, – заявил на мероприятии Порошенко, слова которого приводит УНИАН. – И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалась на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?»

Он заявил, что на Украине не будет государственной церкви.

«И в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой, – сказал президент страны. – Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать».

Он также дал гарантии, что государство «защитит права тех священников и мирян Украинской православной церкви Московского патриархата, которые добровольно решат «выйти из-под Москвы», чтобы вместе с другими православными строить единую Украинскую православную поместную церковь».

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что на молебен в центре Киева людей собирали по государственной разнарядке.