На трассе «Кола» одна легковушка вытолкнула другую навстречу грузовику

Тяжелое ДТП произошло на 119-й км популярной трассы «Кола» (Мурманское шоссе) вечером 13 октября. В 21.20 легковой автомобиль «Инфинити» столкнулся с попутным «Рено Дастер», передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. От удара «Дастер» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой «Рено». Обе легковушки вылетели в кювет. Водитель и пассажирка «Дастера» получили тяжелые травмы.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», тем же вечером на перекрестке автодороги «Сортавала» и подъезда к поселку Вяртсиля петербургский автобус с туристами съехал в кювет в густом тумане. Пострадали 13 человек.