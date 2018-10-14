Посетителей ТРК «Радуга» на улицу выгнала записка в примерочной

Эвакуация торгового центра на юге Петербурга и проверка всех помещений на протяжении трёх часов начались из-за найденной в примерочной записки.

По информации «Фонтанки», более двух тысяч человек находились в торговом комплексе «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов вечером 13 октября, когда в примерочной магазина «Фамилия» сотрудники нашли записку. В ней говорилось, что в скором времени весь ТРК взлетит на воздух.

К зданию, как ранее рассказывало наше издание, съехались экстренные службы, тем временем на парковке образовалась пробка. Проверка заняла около трёх часов, ничего опасного она не выявила. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».