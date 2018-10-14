Кокорин и Мамаев рассказали, как им сидится

Арестованные за две драки в Москве нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 13 октября рассказали о своих первых днях в СИЗО. Впечатлениями они поделились с корреспондентом телеканала «Дождь», членом московской Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой.

«Состояние нормальное, жизнь продолжается», — цитирует Сагиева Мамаева.

Впрочем, футболист отметил, что «никому не пожелает» оказаться на его месте.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю», — добавил и Кокорин.

В настоящее время он занят тем, что отвечает на пришедшие ему в СИЗО письма и ждет разрешения посещать спортзал в изоляторе.

Зенитовец также поблагодарил за поддержку главу Чечни Рамзана Кадырова – тот ранее предложил забрать провинившихся в клуб «Ахмат».

Как отмечает Сагиева, оба арестованных футболиста в беседе с ней в очередной раз подчеркнули, что сожалеют о случившемся.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.