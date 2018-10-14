Магистральная труба с холодной водой лопнула на севере Петербурга. Горожане жалуются на пустые краны

Труба диаметром 900 мм лопнула утром 14 октября на Суздальском проспекте в Петербурге. Водоканал говорит об упавшем давлении, горожане — о пустых кранах.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», на месте, возле 23 дома по Суздальскому проспекту, работают несколько аварийных бригад. Вытекание произошло из-за дыры на магистральном трубопроводе, сколько к нему подключено зданий, в ГУПе сказать затруднились. Из-за прорыва в трубах упало давление, и поэтому вода из кранов течёт тонкой струйкой. Однако некоторые читатели нашего издания сообщают, что воды нет вовсе.

Авария, по предварительной информации, затронула жителей Калининского, Выборгского и Приморского районов. Зато, как отмечают в соцсетях очевидцы, полно воды на улице. Затопило не только Суздальский, но и проспекты Композиторов и Энгельса.