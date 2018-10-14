Двое погибших и пять раненых: поребрик и легковушка подвели двухколесных

Двое молодых мужчин погибли на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе в Пушкинском районе Петербурга, передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 14 октября. Водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и наехал на поребрик, он и его пассажир скончались на месте. Авария произошла в 04.50.

А у самой границы с городом, на 39-м километре дороги Петербург — Кировск, 13 октября около 21.45 «Рено Сандеро» с 18-летним водителем столкнулся с попутным скутером «Ямаха». Управлял им 15-летний подросток. Он и трое пассажиров легковушки получили травмы средней степени тяжести. Водитель «Рено» тоже госпитализирован, его машина опрокинулась и съехала в реку.