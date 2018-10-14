Европеец после драки на Просвещения очнулся на другой стороне дороги. Предприниматель недосчитался 800 тысяч

Гражданин Республики Босния и Герцеговина вечер пятницы проводил в кафе в Калининском районе Петербурга, в заведение он взял набитую наличностью сумку. Словесная перепалка с другим посетителем лишила его сознания и денег.

Как стало известно «Фонтанке», в полиции 13 октября иностранец рассказал, что в заведении под названием «Блюз» на проспекте Просвещения, 85, он отдыхал в ночь на субботу. Около полуночи разговор с одним из посетителей пошёл не в то русло, продолжить его было решено на улице. Но подробностей босниец не запомнил – вскоре он потерял сознание, а очнулся уже на другой стороне проспекта. Заявил же индивидуальный предприниматель о краже – у него была сумка, в котором лежали 800 тысяч рублей и различные документы.

В Петербурге потерпевший зарегистрировал строительный бизнес. Полиция проводит проверку.