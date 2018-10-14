Уволенная в Саратове «министр с макарошками» получала материальную помощь из бюджета. Ей полагалось до 100 тысяч в год

Уволенная после слов о возможности пенсионера прожить на 3500 рублей в месяц министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова получала материальную помощь из бюджета. А это 100 000 рублей в год.

Об этом 13 октября рассказало местное издание «Медиаликс 64». Журналисты ссылаются на ответ пресс-службы губернатора Саратовской области, полученный ими еще в 2017 году. В документе рассказывается, что по закону, принятому саратовской Думой, глава региона и члены правительства имеют право на материальную помощь. Она зависит от занимаемой должности. Так, губернатор может претендовать на 134 000 ежегодно, вице-губернатор — на 127 000 рублей. А министрам положено по 100 000 рублей. Соколова воспользовалась такой возможностью трижды: в 2014, 2016 и 2017 годах.

В прошлом году оскандалившаяся чиновница задекларировала почти 2,3 миллиона рублей дохода, а также земельный участок, дом и квартиру. При этом средняя зарплата в ее регионе в 2017-м составила 24,71 тысячи рублей.

Соколову уволили после слов о том, что 3,5 тысячи рублей достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Она посоветовала населению покупать «макарошки» и продукты со скидками. Депутат саратовской Думы Николай Бондаренко предложил Соколовой проверить эту диету на себе, но она отказалась, объяснив, что «статус министра этого не позволит».