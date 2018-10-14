Попавшие в ДТП в Карелии туристы вернулись в Петербург. Вопрос о компенсации решается

Компания Kantele Tour, клиенты которой попали в аварию под Рускеалой, не имеет претензий к водителю, однако будет требовать компенсации от перевозчика.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, все туристы, которым не понадобилась стационарная медпомощь, вернулись в Петербург накануне, 13 октября. По городу их развозили по домам на такси. Что касается водителя, то его в Kantele Tour считают опытным.

«Все документы у него в порядке. А туман действительно был густым. Мы ехали во втором автобусе, минут на 20 раньше. Видимость уже была плохой, но туман только сгущался», – рассказал представитель туроператора.

Сейчас 37-летний водитель находился в больнице, у него сломаны рёбра. Также в Сортавале в больничной палате остался один из пассажиров.

Возмещение ущерба возможно, компания планирует направить все необходимые документы перевозчику.

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Сортавала» неподалёку от деревни Вяртсиля. В микроавтобусе, который съехал в кювет, находились 20 человек, из них пострадали 13.