Петербургский автобус с туристами попал в ДТП в Карелии: 13 пострадавших

Петербургский автобус с туристами попал в ДТП в Карелии. Пострадали 13 человек.

Как сообщили в республиканском управлении ГИБДД, авария произошла в 19:35 тринадцатого октября на перекрестке автодороги «Сортавала» (272 км) и «Подъезд к п. Вяртсиля».

«37-летний водитель (житель Санкт-Петербурга) пассажирского микроавтобуса «Мерседес», в условиях недостаточной видимости, ограниченной густым туманом, двигаясь со стороны поселка Рускеала, совершил съезд в кювет (автобус не опрокинулся)», – рассказали в ведомстве.

В результате сам водитель и один пассажир госпитализированы. Еще 11 человек с ушибами отпущены на амбулаторное лечение после осмотра врачами Сортавальской больницы.

В ведомстве отмечают: всего в автобусе было 20 пассажиров. Транспортное средство двигалось по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала – Санкт-Петербург. Водитель был трезв.

Отметим, что на снимках с места происшествия на автобусе виден логотип фирмы Kantele tour. На официальном сайте компании сказано, что она организует авторские туры в Карелию из Петербурга.