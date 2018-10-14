Евросоюз согласовал новые санкции против России — за применение химоружия при отравлении Скрипалей
Новые антироссийские санкции согласовали страны Евросоюза в связи с применением химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как сообщает 14 октября «Медуза», ссылаясь на пресс-релиз МИД Великобритании, перечень наказаний утвердят уже завтра на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Въезд в Европу запретят руководителям российских спецслужб и другим лицам, причастным к использованию и распространению химического оружия. Также будут заморожены их счета.
Также 15 октября, как ожидается, британский МИД призовет коллег ускорить разработку санкций за кибератаки, в которых также подозревают российские спецслужбы.
Справка:
Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей «Новичком» в конце августа ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документа на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.