Евросоюз согласовал новые санкции против России — за применение химоружия при отравлении Скрипалей

Новые антироссийские санкции согласовали страны Евросоюза в связи с применением химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщает 14 октября «Медуза», ссылаясь на пресс-релиз МИД Великобритании, перечень наказаний утвердят уже завтра на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Въезд в Европу запретят руководителям российских спецслужб и другим лицам, причастным к использованию и распространению химического оружия. Также будут заморожены их счета.

Также 15 октября, как ожидается, британский МИД призовет коллег ускорить разработку санкций за кибератаки, в которых также подозревают российские спецслужбы.