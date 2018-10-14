Полиция считает, что дом активистки в Красном Бору атаковали при помощи взрывпакетов или петард

Полиция Тосненского района Ленобласти проводит проверку по факту вчерашнего нападения на дом активистки в поселке городского типа Красный Бор.

Как сообщила «Фонтанке» сама Марина Плахотина, стражи порядка, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что в ее окно метнули взрывпакеты или петарды.

«Хотя от чего упала решетка?» – не понимает пострадавшая.

Напомним, инцидент произошел около 21.30 тринадцатого октября на улице Культуры в Красном Бору. Создатель паблика «Красный Бор. Созидание» «ВКонтакте» и ее муж услышали звук, похожий на выстрел. Осмотрев окно первого этажа, они нашли стекло целым. Однако отвалилась оконная решетка. Поднимать ее супруги не стали до приезда полиции.

Это уже четвертое за год нападение на дом Плахотиной: до этого были атаки в феврале, июне и в начале октября. Жительница Красного Бора связывает действия злоумышленника со своей активной деятельностью, в том числе, критикой главы местного поселения Александра Канцерева.