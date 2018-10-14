Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста

Алексей Навальный вышел из спецприемника после 50 суток ареста.

«Всем привет. Я скучал по вам», – написал он в первом твите на свободе утром 14 октября.

Всем привет. Я скучал по вам. pic.twitter.com/6DJrwfZwzH — Alexey Navalny (@navalny) 14 октября 2018 г.

На выходе из спецприемника оппозиционера ждали журналисты, которым он дал более подробный комментарий:

«Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой, – цитирует его слова телеканал «Дождь».- Но я хочу в первую очередь сказать спасибо большое всем, кто поддерживал. Передать огромный привет тем, кто до сих пор в регионах находится под арестом, сказать большое спасибо всем, кто участвовал в наших акциях. Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли»...

Напомним, главу «Фонда борьбы с коррупцией» задержали на выходе из спецприемника в Москве утром 24 сентября. После того, как Навальный отбыл 30 суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей», ему дали еще 20 суток за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу (часть 4 статьи 20.2 КоАП).