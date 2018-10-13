Технологии
Telegram сообщил о массовом сбое из-за отключения серверов. В России мессенджер блокирует только Роскомнадзор
В ряде стран мира временно прекращена работа мессенджера Telegram. Виной тому сбой в работе серверов.
Как сообщается в аккаунте Telegram в Twitter 13 октября, сбой в первую очередь коснулся Африки, Среднего Востока и части Европы. «Работаем над тем, чтобы вернуть всех пользователей онлайн», – отметила администрация мессенджера. Так, сбоит Telegram в Италии, Великобритании и других странах Европы. В России пользователи на невозможность подключиться к серверу не жаловались, не считая блокировок Роскомнадзора.
Справка:
Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram 13 апреля. Автором иска стал Роскомнадзор, который решил наказать сервис за отказ передать ключи шифрования ФСБ. В попытках ограничить пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.