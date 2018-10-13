В Красном Бору в четвертый раз за год напали на дом местной активистки. В своем паблике она критикует главу поселения

Активистка из областного Красного Бора сообщила об очередном нападении на ее дом вечером 13 октября. Неизвестный, которого зафиксировала камера видеонаблюдения, то ли бросил неизвестный предмет в окно, то ли выстрелил.

Как сообщила «Фонтанке» Марина Плахотина, которая ведет группу «Красный Бор. Созидание» «ВКонтакте», инцидент произошел около половины десятого вечера. Женщина и ее муж находились в своем доме на улице Культуры в Красном Бору, когда услышали звук, похожий на выстрел. Подойдя к окну, супруги увидели, что стекло цело, но от механического воздействия пострадала решетка. Она отвалилась. Поднимать ее и смотреть, что под ней – камень или гильза, – пострадавшие не стали. Вместо этого они вызвали полицию, которая сейчас едет на место происшествия.

По словам активистки, установленная в доме камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестного в светлой одежде, который, возможно, бросил некий предмет через забор и убежал.

Отметим, что это уже не первое нападение на дом Плахотиной. 20 февраля 2018 года «Фонтанка» рассказывала, что неизвестные разбили стекла общественной активистке из поселка Красный Бор. Они действовали, в том числе, при помощи бильярдного шарика. По словам женщины, были и еще два случая, когда ее домовладение навещали гости с булыжниками – в июне и начале октября. Случившееся пострадавшая связывает со своей деятельностью – пабликом, в котором она часто критикует главу местного поселения Александра Канцерева. А проблем у Красного Бора много – среди них, в том числе, опасный одноименный полигон.