Торговый комплекс «Питер Радуга» после проверки открыли на пять минут

Экстренные службы Петербурга закончили проверку торгового комплекса в Московском районе Петербурга почти в десять часов вечера 13 октября. «Питер Радугу» открыли на несколько минут.

Как сообщают очевидцы, в ТРК на проспекте Космонавтов, дом 14, открыли в 21:55 после массовой эвакуации посетителей и сотрудников. В десять часов вечера комплекс закрылся по графику работы. По предварительной информации, в торговый центр позвонил неизвестный с сообщением о вероятном взрыве. Проверка «Радуги» заняла больше двух часов. Эвакуация началась около половины восьмого вечера и вызвала пробки на выезде с парковки.