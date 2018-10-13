Власти Ингушетии не продлили круглосуточную акцию протеста до 25 октября

Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе, который идет с 4 октября, на два дня — 16-17 октября. Ранее предполагалось, что акцию продлят до 25 числа.

Как сообщает «Медуза» вечером 13 октября, движение «Советов тейпов ингушского народа» подавало уведомление о продолжении акции с 16 по 25 октября 2018 года. Срок действующего согласования заканчивается 15 октября. Но представитель правительства им заявил, что с 18 октября в Магасе запланировано «проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей». О каких событиях идет речь, неизвестно.

«В правительстве напоминают, что организаторам ранее согласовывали акцию с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией», — добавил представитель правительства.

Участники митинга в Магасе требуют отменить заключение соглашения между Ингушетией и Чечней об установлении границы. Договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в Ингушетии считают своим. Власти Ингушетии утверждают, что не отдавали ингушских земель Чечне.