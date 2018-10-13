Пожар на складе в Пушкине занял площадь в 500 квадратных метров. 120 спасателям удалось его локализовать

Горящий склад в Пушкинском районе Петербурга практически потушили. Огонь локализован, проводятся работы по проливу и разборке упавших конструкций.

Как сообщает региональное управление МЧС, о локализации было объявлено в восемь часов вечера 13 октября. До этого пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров. Тушили его 120 человек. В управлении отмечают, что горящий ангар на Восточном проезде, 18, состоит из трёх помещений – металлической секции, кирпичной и деревянной. Очаг возгорания находится в центральной, металлической части. Пожару, напомним, был присвоен второй номер сложности.