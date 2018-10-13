Полтавченко устроил прощальный обед для бывших подчинённых. Скромно и без песен

Торжество состоялось на Каменном острове 13 октября.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пригласил на прощальную встречу чиновников Смольного в государственную резиденцию «К2». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», мероприятие продлилось несколько часов. Судя по отзывам участников, кормили на званом обеде скромно, в основном – закуски. Обед посетили чиновники Смольного. Аппарат губернатора подарил Полтавченко коллаж со своими фотографиями. Экс-губернатор поблагодарил сотрудников за совместную работу в течение 7 лет.

Обед обошёлся без песен и выступлений музыкальных и танцевальных групп.

Среди участников мероприятия также был замечен заместитель генерального прокурора Александр Гуцан.