В Пушкине тушат пожар на складе. Спасатели не справляются и вызвали подмогу

Склад в Пушкинском районе Петербурга загорелся около шести часов вечера 13 октября. Через час спасатели присвоили ему повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание произошло в районе 18-го дома по Восточному проезду в Пушкине. К семи вечера субботы огонь занял площадь в триста квадратных метров. Первые выехавшие расчеты не смогли остановить пламя и позвали подмогу, присвоив пожару второй номер сложности. На месте сейчас находится 20 единиц техники и 60 огнеборцев.