Торговый центр на Космонавтов эвакуируют. На выезде с парковки в выходной день пробка

Экстренные службы Петербурга собрались возле торгового центра «Питер Радуга» вечером 13 октября. Всех посетителей вывели из здания.

О давке на выходе из ТРК на проспекте Космонавтов, дом 14, и пробке на выезде с парковки «Фонтанке» сообщили читатели. В службе охраны комплекса нашему изданию подтвердили, что в здании проходит эвакуация, причину назвали «технической». По словам очевидцев, к «Радуге» съехались машины скорой помощи, полиции и МЧС.