Задержанных за резню в центре Петербурга изолировали. Один молчал, второй сказал, что ни при чем

Дзержинский районный суд 13 октября отправил в камеру на два месяца двух обвиняемых в убийстве и покушении на убийство. Один из них принял изоляцию молча, второй протестовал.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, за покушение на убийство в изолятор поехал Хайитмурот Хавасов. По версии следствия, поздним вечером 11 октября возле дома 44 по улице Некрасова он воткнул неустановленный предмет в уроженца Дагестана. Хавасов, считает СК, посчитал, что дело сделано, и бросил тело в нескольких метрах от места встречи на углу с улицей Радищева. Фигурант у суда ничего не просил и отправился в камеру молча.

Второй участник той драки, Азизмурод Омонов, обвиняется в убийстве. Следствие считает, что он не менее трёх раз воткнул нож в голову и тело уроженца Дагестана в арке возле дома 20 по улице Радищева. Омонов на суде утверждал, что ничего подобного не делал.

Оба останутся в камере минимум до 11 декабря.

О задержании двух участников драки в центре Петербурга, а на Радищева тем вечером собралось не менее десяти человек, стало известно на следующий день, 12 октября. Как ранее писала «Фонтанка», поводом для размолвки стала девушка. С помощью друзей из Дагестана уроженка Киргизии хотела избавиться от настойчивого внимания молодого человека из Таджикистана.