Стрелявшего в Корейца Гречневкина изолировали. Он считает, что его вину преувеличивают

Явившийся с повинной стрелок на белом «Мерседесе» к вечеру того же 13 октября арестован на шесть недель. Он утверждает, что о своём розыске после стрельбы в Приморском районе Петербурга ничего не знал.

Сергей Гречневкин арестован Приморским районным судом до 23 ноября. Судья удовлетворила ходатайство следствия, но сам обвиняемый в покушении на убийство с квалификацией своего поступка не согласен. Как уточняет пресс-служба городских судов, он просил отпустить его под домашний арест, но, видимо, не особо рассчитывал на благосклонность. Как ранее писала «Фонтанка», минувшим днём он явился в Следственный комитет сам, с большой спортивной сумкой наперевес. В ней он принёс тюремную «валюту»: сигареты, чай, кофе и прочее. Гречневкин утверждает, что после того, как он дважды в упор выстрелил в гангстера Сергея Югая по прозвищу Кореец и сам же довёз его до приемного покоя, попутно засветив номера своего белого «Мерседеса», ему было неизвестно о том, что его разыскивают. Следователю он объяснил, что стрелял не со зла, но из-за внезапно нахлынувших эмоций. Гречневкин также предположил, что наверняка Югай, из живота и груди которого медики вынимали пули, тоже на него зла не держит. Вероятно, поэтому на суде он сказал, что квалификация его действий, «очевидно, завышена».

Стрельба, которая привела к изоляции Гречневкина, была слышна возле ресторана «Юность» на Приморском проспекте 22 сентября. На следующий день оперативники из управления уголовного розыска Приморского района через посредника вступили в переговоры с окружением стрелка. К 12 октября тот сам дошёл до следователя.

На парковке ресторана в тот вечер встретились два непростых человека. Сергей Югай, он же Кореец, когда-то входил в «тамбовское» сообщество, дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад. Гречневкин тоже не единожды попадал на скамью подсудимых, на его счету побои и пара наркотических статей. Связывает же их, по информации «Фонтанки», Алексей Смирнягин – родной брат бригадира «тамбовского» сообщества Максима Смирнягина, убитого снайпером на канале Грибоедова в девяностых годах. Смирнягин-младший – фигурант дела по убийству в 2012 году ректора Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова. Обоих, и Югая и Гречневкина, видели в окружении Смирнягина незадолго до стрельбы.