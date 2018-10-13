Украинский министр обороны остался без погон

Рапорт об увольнении с воинской службы подал министр обороны Украины Степан Полторак. Президент Петр Порошенко не возражал.

Об этом 13 октября сообщает телеканал «112 Украина». Примечательно, что генерал армии останется во главе Минобороны, но как гражданский министр. По законам страны с 1 января 2019 года возглавлять ведомство должно гражданское лицо. А вот главнокомандующим Вооруженными силами должен быть военный.

Порошенко объявил, что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии». Также глава государства вручил министру орден Богдана Хмельницкого I степени.

Полторак пошел на военную службу в 1983 году, с октября 2014 года возглавил Минобороны Украины, до этого он несколько месяцев командовал Нацгвардией и Внутренними войсками Украины.