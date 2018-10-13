Захарова о Скрипалях: Раньше были живыми, сейчас не знаю

У российского МИД нет достоверной информации об отце и дочери Скрипалях, отравленных весной 2018 года в Великобритании. Как выразилась официальный представитель ведомства, «раньше были живыми», а теперь министерство не знает.

Как сообщает 13 октября «Газета.ру», разговор о Скрипалях зашел на передаче «Право знать!» (телеканал «ТВ Центр»). Мария Захарова заявила следующее: «Скрипалей мы не видели. Они — реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю… У нас нет на этот счет никакой информации».

Пресс-секретарь напомнила, что после отравления кадры с Юлией Скрипаль были опубликованы всего один раз. При этом, по мнению Захаровой, россиянку показали «при странных обстоятельствах» – неизвестно, где проходила съемка.

«Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений… Мы не знаем, где эти люди», — резюмировала Захарова.

Напомним, 10 октября «Фонтанка» узнала, кого Великобритания готова объявить соучастником Петрова и Боширова, предполагаемых отравителей Скрипалей. 45-летний Сергей Федотов идеально подходит под концепцию агентов ГРУ.