На базе под Черниговом вновь детонируют боеприпасы

На арсенале в Черниговской области снова начали детонировать боеприпасы. Об этом днем 13 октября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В период с 13:00 до 14:00 на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до трех взрывов»,— цитирует заявление спасателей «Коммерсантъ».

Напомним, что мощный взрыв произошел на складе боеприпасов у города Ични Черниговской области в ночь 9 октября. Из района эвакуировали более 12 тысяч человек. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыли воздушное пространство, движение поездов и автомобилей остановили. Разминирование базы выполнено примерно на треть.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал основной причиной ЧП диверсию. Он заявил, что в качестве улики служит беспилотник, запущенный с территории Россиии, – он якобы скинул на военную базу зажигающие устройства. Также в окрестностях базы будто бы найдены признаки деятельности диверсионной группы.