Производитель: Авария на «Союзе» произошла после сброса системы аварийного спасения

Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома «Байконур» к Международной космической станции произошла после отделения двигательной установки системы аварийного спасения, рассказал заместитель генконструктора по космической технике МКБ «Искра» Виктор Волчков.

Система сбрасывается на 114-й секунде, сказал он.

«На участке после сброса и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя. 11 октября как раз аварийная ситуация произошла на работе второй ступени, когда уже система аварийного спасения была сброшена, а головной обтекатель еще находился на ракете», — сказал Волчков, слова которого цитирует телеканал «Дождь».

По словам конструктора, это привело к автоматическому срабатыванию системы.

Аварийный запуск «Союза» произошел 11 октября. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, которые смогли эвакуироваться в спасательной капсуле.

По предварительным данным «Роскосмоса», причиной происшествия стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Выяснением причин занимается специально созданная государственная комиссия.

После аварии в «Роскосмосе» решили приостановить запуски, однако позже сообщили, что возобновят до конца 2019 года. По информации источника СМИ в ракетно-космической отрасли, «Союз МС-11» могут запустить 28 ноября.