Сирия обвинила западную коалицию в применении бомб с белым фосфором

Боеприпасы с белым фосфором применила западная коалиция во время обстрела города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.

В результате удара никто не пострадал, передает РБК 13 октября.

При этом белый фосфор запрещен к применению на войне дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Этот документ не ратифицировали США и Израиль.

Ранее глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявлял о сентябрьском ударе американцев по Дейр-эз-Зору с применением боеприпасов с фосфором. Тогда в городе Хаджин вспыхнул крупный пожар. Но в Пентагоне опровергли эти сведения. Там заявили, что у воюющих в Сирии частей нет фосфорных боеприпасов.