Контртеррористическая операция в Дагестане закончена. Ликвидированы двое боевиков

О ликвидации двух бандитов в Хасавюртовском районе Дагестана сообщает вечером 13 октября Национальный антитеррористический комитет. Как рассказали в ведомстве, в селе Эндирей спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии, а также полиции блокировал дом, где укрывались бандиты. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

«В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы. По имеющимся в Оперативном штабе данным, они причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское», – отметили в НАК.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы. В ходе перестрелки ранены двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии.