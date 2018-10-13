Британская принцесса Евгения на своей свадьбе показала шрам от операции на спине

Евгения Йоркская, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, вышла замуж за бармена Джека Бруксбэнка. На церемонии невеста была в платье с оголенной спиной. Принцесса специально показала шрам, который остался на ее коже после операции.

Как сообщают британские СМИ, церемония прошла 12 октября в часовне в Виндзоре, там же, где венчались принц Гарри и Меган Маркл. Евгения была в платье от британской марки Peter Pilotto, оно было сшито на заказ и специально открывало спину девушки. От затылка вдоль позвоночника у неё тянется шрам. В 12-летнем возрасте ей пришлось делать серьёзную операцию из-за сколиоза, ей установили восемь титановых стержней. Как принцесса рассказала изданию Time, показав шрам, она выразила благодарность врачам и поддержку всем тем, кто страдает таким же недугом.

Что касается самой свадьбы, то на ней присутствовали 1200 человек, в качестве гостей пригласили простых британцев, места они получали через лотерею. Там также была королева с супругом, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, Робби Уильямс и модель Кара Делевинь. Пел на свадьбе Андреа Бочелли.

Новобрачные знакомы восемь лет. Впервые они встретились на горнолыжном курорте в Швейцарии. Принцесса приехала туда с родителями на отдых, а Джек Бруксбэнк работал в местном баре. Их отношения продолжились на расстоянии, когда Евгения уехала учиться в Нью-Йорк.