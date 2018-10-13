И. о. главы Хакасии попросил не снимать кандидата-коммуниста с выборов: «Люди сами оценят»

Отозвать иск о снятии с выборов кандидата от коммунистов и «дать выборам состояться» призвал региональный избирком и. о. главы Хакасии Михаил Развожаев. Он выступил с телеобращением по этому поводу.

Как сообщил чиновник, набравший в первом туре 44,8% голосов Валентин Коновалов в ходе кампании допустил ряд «грубых нарушений» и «нелепых ошибок», а решения избиркома и прокуратуры по поводу его снятия с выборов «юридически безупречны».

«Но стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? <…> Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата. Не надо это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», — заявил Развожаев, которого 13 октября цитирует «Медуза».

Ранее стало известно о заявлении главы Центризбиркома на этот счет. Элла Памфилова заявила, что обращение хакасского избиркома в Верховный суд республики с требованием отмены регистрации Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» выборам в регионе. Памфилова подчеркнула, что была в отпуске и решение местная избирательная комиссия принимала, не советуясь с ЦИК.