«Медиазона» рассказала о задержании сотни мусульман у мечети в Мытищах

Около сотни прихожан мечети были задержаны в подмосковных Мытищах 12 октября.

Об этом 13-го числа сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидца. Тот рассказал, что силовики встретили мусульман на выходе из мечети, которая находится в частном секторе. Свое появление полиция объяснила жалобой на скопление людей. Через 2 – 3 часа ожидания прихожан посадили в автобусы, чтобы отвезти в отделы (были ли в итоге мужчины доставлены, непонятно). В итоге всех отпустили без составления протоколов.

«Мы и следователям позвонили, и в прокуратуру позвонили, ни один человек не решил нам помочь, не приехал. А мы, как мешки картошки, были загружены в автобусы и выгружены из автобуса», — приводит издание слова очевидца.

При этом в ГУ МВД по Московской области воздержались от комментариев на эту тему.