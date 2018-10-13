Город стал золотым. Жёлтые клены и солнечный свет добавили Петербургу фотогеничности

Погода в выходной день 13 октября позволила горожанам провести время на свежем воздухе. Золотая осень совпала с бабьим летом.

Солнечную субботу и праздных петербуржцев заснял фотограф «Фонтанки». Октябрьские +15 по Цельсию вывели горожан в парки и на городские улицы из квартир и торговых центров. Особенно стремление петербуржцев вырваться на природу заметно в электричках – толпы туристов направляются в Выборг, Петергоф и другие красивые места поблизости.

Пинать золотую листву и наслаждаться выходными помогает солнце. К вечеру, правда, синоптики вновь обещают туман, но похолодает не сильно. Ночью до +9. Воскресный день также подарит жителям Северной столицы тёплую и солнечную погоду.