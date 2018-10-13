В Москве тушили пожар на территории храма. Это не первая попытка поджога

Пожар на территории храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Москве устроили минувшей ночью неизвестные. В РПЦ отмечают, что это уже вторая попытка поджога этой церкви.

О преступлении 13 октября сообщает РБК со ссылкой на Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

«Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четырех утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках», — рассказал также настоятель иерей Федор Яновский.

По его словам, вначале поджигатель облил деревянные стены храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, после чего поджег. В результате выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Оперативная реакция сторожа позволила спасти само здание храма.

«Не пойму, кто это мог быть и по какой причине он это совершил. К нам никто не обращался с претензиями», — отметил священник.

В синодальном отделе, в свою очередь, заявили, что временный храм, на месте которого должен появиться каменный, уже не раз подвергался нападениям. Еще во время строительства, в январе 2014 года, неизвестные повредили забор вокруг места стройки и вырвали сваи фундамента. В ноябре 2014-го была попытка поджога, которую смогли вовремя пресечь.

В ГУ МВД по Москве и местном управлении МЧС происшествие не комментируют.

Напомним, в пригороде Петербурга в ночь на 11 октября тушили часовню. Возгорание началось снаружи – обгорело крыльцо.