Порошенко позвал украинцев на молебен об автокефалии. Людей собирают по разнарядке

На молебен об автокефалии Украинской церкви пригласил сограждан президент страны Петр Порошенко. Молиться украинцев позвали утром 14 октября на Софийскую площадь в Киеве.

«Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую мы творим вместе. Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром обратимся с благодарственной молитвой за автокефалией для нашей Церкви», — заявил Порошенко. Его слова приводит ресурс «112 Украина».

Тем временем в прессе есть сообщения о том, что собирают людей на это мероприятие по разнарядкам государственных администраций. Например, как отмечает издание «Страна», Киево-Святошинская районная администрация Киевской области предписала руководителям органов местного самоуправления предоставить людей для участия в мероприятии «в максимально возможном количестве» от каждого населенного пункта.

Ранее стало известно, что 12 октября президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности говорил о ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине.

А Константинопольский патриарх, легализовавший раскольническую церковь на Украине, в своем обращении призвал всех участников религиозного конфликта «избегать захвата храмов, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия».