Фонд «Вера» перезапустил портал о паллиативной помощи для неизлечимо больных людей и их родственников

Благотворительный фонд «Вера» перезапустил портал «Про Паллиатив». Теперь всю необходимую информацию о паллиативной помощи можно будет узнать в одном месте.

Перезапуск проекта приурочен к Международному дню хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day), который в этом году он приходится на 13 октября.

По словам создателей проекта, «Про Паллиатив», это своего рода «Википедия» о помощи человеку в конце жизни. Он адресован пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, их родственникам, а также ухаживающим за неизлечимо больными людьми – медсестрам, сиделкам и врачам.

«Когда человек узнаёт о неизлечимом заболевании — ему страшно. И важно дать ему возможность легко найти проверенную информацию, собранную в одном месте и изложенную доступным языком», – говорят в фонде «Вера».

На портале можно найти ответы на самые часто задаваемые вопросы и материалы на более узкие темы — о медицинских препаратах, законодательстве, медикаментах и так далее. Все опубликованные материалы проверяются экспертами.

«Была проделана огромная работа — и она будет продолжаться. Например, сейчас мы работаем над памятками по уходу за тяжелобольным человеком», – рассказали в фонде.

Также на портале работает обратная связь: можно отправить вопросы, советы, пожелания по работе сайта.