Доброе дело
Фонд «Вера» перезапустил портал о паллиативной помощи для неизлечимо больных людей и их родственников
Благотворительный фонд «Вера» перезапустил портал «Про Паллиатив». Теперь всю необходимую информацию о паллиативной помощи можно будет узнать в одном месте.
Перезапуск проекта приурочен к Международному дню хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day), который в этом году он приходится на 13 октября.
По словам создателей проекта, «Про Паллиатив», это своего рода «Википедия» о помощи человеку в конце жизни. Он адресован пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, их родственникам, а также ухаживающим за неизлечимо больными людьми – медсестрам, сиделкам и врачам.
«Когда человек узнаёт о неизлечимом заболевании — ему страшно. И важно дать ему возможность легко найти проверенную информацию, собранную в одном месте и изложенную доступным языком», – говорят в фонде «Вера».
На портале можно найти ответы на самые часто задаваемые вопросы и материалы на более узкие темы — о медицинских препаратах, законодательстве, медикаментах и так далее. Все опубликованные материалы проверяются экспертами.
«Была проделана огромная работа — и она будет продолжаться. Например, сейчас мы работаем над памятками по уходу за тяжелобольным человеком», – рассказали в фонде.
Также на портале работает обратная связь: можно отправить вопросы, советы, пожелания по работе сайта.
Справка:
Всемирный День хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно во вторую субботу октября. Организатором является Всемирный Альянс паллиативной помощи, куда входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» был создан в ноябре 2006 года и быстро стал центром хосписного движения в стране. Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой — создателя и главного врача Первого московского хосписа. Фонд «Вера» системно занимается поддержкой хосписов и их пациентов: неизлечимо больных взрослых и детей по всей стране.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга