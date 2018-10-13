«Дядя Саша»: Как Александр Беглов вышел в народ

Пришедший две недели назад в правительство Петербурга Александр Беглов не перестает удивлять: в ходе рабочего объезда он с ходу раскрутил подрядчика на 35 млн рублей, пообщался с детьми и, кажется, дал себе новое прозвище.

Михаил Грачёв/"Фонтанка.ру"

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в субботу, 13 октября, проинспектировал три объекта ГУП «ТЭК». Инспекция приобрела крайне неожиданный для журналистов поворот и перестала быть томной, когда чиновник вдруг углубился в парк и начал общаться с гуляющими.

К 10:30 у центрального теплового пункта(ЦТП) ГУП «ТЭК СПб» на улице Чудновского было людно. Три десятка чиновников, журналистов и представителей ресурсоснабжающей организации собрались, чтобы вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым осмотреть объекты энергетической инфраструктуры «ТЭК». О том, что такое мероприятие будет, большинство узнало меньше чем за 24 часа до его начала.

Градоначальник прибыл вовремя. Из топовых чиновников его сопровождали вице-губернатор Игорь Албин, курирующий блок ЖКХ, и председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Ответ перед ними держал замдиректора по инвестициям ГУП «ТЭК» Михаил Комасов, который подробно рассказал про завершившуюся 15 сентября реконструкцию центрального теплового пункта. Он отметил, что теперь ЦТП – полностью автоматизированный объект, с возможностью погодного регулирования.

Албин принялся разъяснять Беглову технологию погодного регулирования и её пользу для города (позволяет затрачивать меньше ресурсов на подогрев воды и отопление при определенной погоде, чем снижает стоимость услуги, что выгодно). По словам чиновника, оборудование стоит около 2 млн рублей и окупает себя за 1,5 – 2 года.

«Это очень важный момент. Обратите внимание, чтобы цена платежки не увеличивалась, а хотя бы стояла на одном месте или даже еще лучше – уменьшалась. Новые технологии должны приводить не только к хорошему качеству. Надо продолжать эти работы, включать все это в целевые программы. Я прошу вас еще раз взять тему на контроль и подготовить необходимые документы ко второму чтению бюджета. Готов поддержать вас перед депутатами. Нужно не только качество, но и чтобы наших жителей не обманывали в платежке, не завышали цену», – отреагировал Александр Беглов.

Он также похвалил подрядчика за то, что на работах по реконструкции удалось сэкономить 500 тысяч рублей, после чего делегация отправилась на следующий объект – ремонт теплосети на улице Бадаева. Выслушав отчет о ходе работ, исполняющий обязанности губернатора вдруг спросил: «Нам подрядчик на предыдущем объекте 500 тысяч сэкономил, а у вас такие возможности имеются?» Представитель компании «Строительный альянс» на мгновение замешкался, а потом тоскливо ответил, что по контракту на 400 млн рублей можно сэкономить 35 млн рублей. После этих слов Игорь Албин произнес: «35 миллионов рублей, зафиксируйте».

«Вы в Санкт-Петербурге живете? Ну, вот для своих родных и близких, считайте, сэкономили. 35 миллионов рублей – хорошие деньги, подарок городу. Нужно экономить по копеечке, по рублю, по миллиону. Нам очень нужны деньги на развитие социальных структур, транспорта и других вещей. Хорошо, что экономите» – это все, что расслышали журналисты из уст Беглова – разговор с подрядчиком проходил при работающей строительной технике, а работников СМИ не подпустили близко к главе города.

На третьем объекте – устранение дефекта в трубах на улице Белышева, вообще ничего не было слышно. Удалось от третьих лиц узнать, что Беглов не отошел от популистской риторики и попросил поскорее закончить с работами - ради горожан. И уже к 14:00 ГУП «ТЭК» с его пожеланием справился.

По объявленному плану на третьем объекте Александр Беглов должен был закончить свою инспекцию и пообщаться с журналистами, но лучший экспромт – подготовленный экспромт: исполняющий обязанности губернатора неожиданно сел в автобус и уехал в парк Боевого братства. Журналисты – за ним. На минуту опоздали и застали его на автобусной остановке беседующим с двумя женщинами. Содержание беседы осталось тайной, потому что Беглов вдруг направился в парк. В его руках появились цветы, часть из которых он отдал Албину, и чиновники отправились к монументу бойцам Псковской дивизии.

Потом Беглов неспешно направился к детской площадке, где принялся беседовать со встречными. Спрашивал, нравится ли им парк и что еще здесь нужно сделать. Интересовался зачем-то, у кого сколько детей, мальчик это или девочка, а потом словно с провокационной ноткой задал вопрос мужчине в кожаной косухе:



– А вот Wi-Fi бесплатный нужен здесь, как вы считаете?

– Нет, в парке надо гулять, – не раздумывая, ответил петербуржец.

– Мамы сидят скучают, – мягко парировал Беглов.

– Нет, им за детьми надо смотреть, – продолжал гнуть свою линию собеседник.

Александр Беглов усмехнулся его практичности и продолжил движение по детской площадке. Не обделил вниманием деток – с двумя девочками поздоровался за руку, а когда одна оказалась тезкой, он улыбнулся и сказал: «Я тоже дядя Саша». К этому моменту удивление и журналистов, и чиновников от его поведения уже физически чувствовалось в воздухе. Кто-то начал тихие разговоры о командах политтехнологов и пиарщиков, которые придумали всю эту постановку. "Маловероятно", – шептали другие. Победило мнение, что в этой импровизации Александр Беглов — сам себе режиссер.

Следующим пунктом назначения исполняющего обязанности губернатора стал второй парковый мемориал, поставленный в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Здесь Беглов также возложил цветы, а потом вдруг отдал Игорю Албину распоряжение оборудовать территорию парка бесплатным Wi-Fi, за исключением зон детских площадок.

«Рано подводить итоги, я еще знакомлюсь только, но то, что аварийные работы проводят в соответствии с нормативными сроками, — это радует. Мы на заседании правительства поставили задачу аварийным бригадам снижать сроки работ, и они стараются выдерживать этот темп. Сегодня еще рано об этом говорить. Зима покажет, как мы подготовились. По справкам все хорошо, я сегодня постарался убедиться, что не только по справкам. То, что я увидел: и рабочие, и организации справляются с теми проблемами, которые у нас сейчас существуют. Хороших вам новостей, всего доброго», – ответил на единственный вопрос Беглов и ушел к своей машине.

До этого момента он просто в упор не замечал прессу, а все разговоры вел с таким видом, как будто не окружен объективами и диктофонами, ни разу даже не взглянув в сторону журналистов. Его неожиданный выход в люди заставил вспомнить раннего Георгия Полтавченко – того самого, который ездил на метро, ел пышки и желал петербуржцам в твиттере "спокойной ночи". То ли стиль у врио такой, то ли предвыборная гонка началась.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»