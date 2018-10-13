Возле Московских ворот марширует кавалерия. Арке 180 лет
Историческая реконструкция развернулась возле Московских триумфальных ворот в Петербурге днём 13 октября. Арка стоит на площади 180 лет.
Марш гвардии и кавалерии русской армии XIX века на площади Московские ворота заснял фотограф «Фонтанки». Кроме исторической реконструкции программа праздника предполагает церемонию развода караула, мастер-классы по традиционным ремёслам, угощение с полевой кухни. Организаторы также привезли на праздник «путешествующее желтое пианино» и предлагают на нем сыграть всем желающим. Инструмент, судя по всему, к обыгрываемой эпохе отношения не имеет.
В преддверии праздника лестницу на крышу ворот открыли впервые за 15 лет. «Фонтанка» запечатлела вид сверху.
Справка:
Московские триумфальные ворота были созданы в 1836-1838 годы зодчим Василием Стасовым и скульптором Борисом Орловским в честь победы русского оружия в войнах с Персией и Турцией. Это самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей. Высота ворот - 23 метра, длина - 36 метров. Шесть пар мощных дорических колонн поддерживают перекрытие, увенчанное изваяниями воинских доспехов. На фризе — скульптурные изображения гениев Славы, держащих щиты с гербами российских губерний.