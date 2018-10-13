Возле Московских ворот марширует кавалерия. Арке 180 лет

Историческая реконструкция развернулась возле Московских триумфальных ворот в Петербурге днём 13 октября. Арка стоит на площади 180 лет.

Марш гвардии и кавалерии русской армии XIX века на площади Московские ворота заснял фотограф «Фонтанки». Кроме исторической реконструкции программа праздника предполагает церемонию развода караула, мастер-классы по традиционным ремёслам, угощение с полевой кухни. Организаторы также привезли на праздник «путешествующее желтое пианино» и предлагают на нем сыграть всем желающим. Инструмент, судя по всему, к обыгрываемой эпохе отношения не имеет.

В преддверии праздника лестницу на крышу ворот открыли впервые за 15 лет. «Фонтанка» запечатлела вид сверху.