В Петербурге снесли два летних кафе. Владельцы отказались добровольно освобождать территорию

Два летних кафе снес в Петербурге комитет по контролю за имуществом (ККИ) 13 октября.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, его сотрудники демонтировали веранду у ресторана «Чайхана Чабрец» на Московском проспекте (ООО «Дива») и убрали выносные столики у «Хачапури и вино» на Малой Конюшенной улице (ООО «Фаворит»). Оборудование изъято, за нарушение предпринимателям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

По закону летние кафе могут работать до 1 октября, однако их владельцы отказались добровольно убирать сезонные террасы, отметили в ККИ. В прошлые выходные комитет снес еще несколько таких точек.