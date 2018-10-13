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Власть
13.10.2018 14:07
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Беглов поручил оборудовать в парке в Веселом Поселке бесплатный Wi-Fi. За исключением детских площадок

В парке Боевого братства в Невском районе появится бесплатный Wi-Fi. Такое указание дал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время рабочего выезда сразу после того, как пообщался с отдыхавшими горожанами. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» днем 13 октября.

«Посмотрите, как хорошо сказал один из жителей нашего города, когда ему предложили Wi-Fi установить. Он сказал: «На детской площадке Wi-Fi не нужен, нужно смотреть за детьми». Наверное, он прав. А в других уголках, где больше молодежи собирается и пожилых людей, наверное, все-таки в нужен», – обратился Александр Беглов к вице-губернатору Игорю Албину.

«Современный парк, 21-й век, Россия, креативно, хорошо освещенный. Ну и не сделать для молодежи бесплатный Wi-Fi — это неправильно. Я думаю, что это не такие большие деньги, поэтому даю вам поручение организовать первый бесплатный Wi-Fi в этом парке, за исключением детских площадок», – добавил врио губернатора. 

В парке Боевого братства, который находится в Веселом Поселке, новый градоначальник оказался в рамках инспекции по объектам ГУП «ТЭК». После посещения реконструированного центрального теплового пункта и двух мест, где меняют трубы, чиновник решил заехать в парк. Помимо общения с горожанами Беглов вместе с Албиным и главой Невского района Алексеем Гульчаком возложили цветы на два памятных монумента, расположенных на территории зеленой зоны.

 

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