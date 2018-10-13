Смольный отобрал у девелопера историческое здание в Петроградском районе. За шесть лет тот так и не сделал из него гостиницу

Правительство Петербурга признало утратившим силу постановление о предоставлении ООО «Импекс» здания в Казарменном переулке, 1-3В, а также соседнего участка. Это следует из документа, опубликованного на сайте Смольного.

Как ранее сообщала «Фонтанка», девелопер получил недвижимость еще в 2012 году. Он собирался к 2014 году построить на территории 4,5 тыс. кв. м бизнес-центр, а историческое здание превратить в гостиницу. Но проект реализовать не удалось.

В 2014 году Смольный со штрафами продлил ООО «Импекс» сроки сдачи на 2 года позже, но застройщик снова не выполнил взятые на себя обязательства.

Согласно данным СПАРК, ООО «Импекс» принадлежит московскому ООО «РС-Инвест». В свою очередь, оно зарегистрировано на кипрскую компанию «Тиеро Инвестментс лтд».

Здание в Казарменном переулке, 1-3, является частью федерального памятника «Казармы Гренадерского полка». Оно было построено в начале XIX века и использовалось как конюшни.