В Петербурге снова угнали дорогостоящую иномарку, владелица которой - безработная женщина

Жительница Петербурга не нашла на месте припаркованный на десять минут внедорожник. Безработная женщина оценила ущерб в четыре миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», машина пропала около полудня 12 октября от дома 45 по проспекту Королёва. 36-летняя водитель оставила свой «Шевроле Тахо» на десять минут. Машина, как объяснила безработная женщина полиции, принадлежит медицинской компании, но пользуется ей она. Как уточняют в региональном управлении МВД, полицейское следствие Приморского района возбудило уголовное дело по 158-й статье УК РФ «Кража».

Накануне «Фонтанка» сообщала об угоне «Кадиллака» за 7 миллионов рублей в Петроградском районе. Его владелицей также является безработная женщина.