Глава Ингушетии готов согласовать круглосуточную акцию протеста в Магасе еще на полторы недели

Власти Ингушетии могут согласовать круглосуточную акцию протеста в Магасе, которая длится уже 10 дней, до 25 октября. Об этом 13-го числа заявил глава республиканского правительства Зялимхан Евлоев. Ранее продлить митинг решили его организаторы – они подали уведомление.

«Правительство — коллегиальный орган, но я как его председатель за то, чтобы продлить согласование акции. Всем будет лучше, если она останется в правовом поле»,— объяснил Евлоев «Коммерсанту».

Какое решение примет местное правительство, протестующие узнают уже сегодня.

Непрекращающийся митинг идет в Магасе с 4 октября – с тех пор, как было подписано соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней. Сначала акция у комплекса правительственных зданий шла без согласования с властями. А 8-го числа разрешение было получено. Сейчас место сбора участников перенесли на несколько сот метров к офису Национального телевидения Ингушетии.

Утром 13 октября в акции протеста принимали участие около 100 человек, но вчера во время полуденной пятничной молитвы тут собралось более 10 тысяч человек.