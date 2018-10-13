Жительница Петербурга попала под уголовную статью из-за «гостеприимства»

Фиктивная постановка на учёт 14 граждан Китая в квартире на Васильевском острове довела жительницу Петербурга до подписки о невыезде. Девушка стала подозреваемой по уголовной статье.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело было возбуждено 12 октября по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на миграционный учёт. 27-летняя женщина, которая приехала в Петербург из Набережных Челнов, успела легализовать 14 граждан Китая в квартире на Смоленской набережной, дом 3.

В региональном управлении МВД добавили, что фигурантка ограничена подпиской о невыезде.