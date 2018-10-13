«Морской фасад» потратит 50 млн рублей на расширение. После реконструкции он сможет принимать больше крупных лайнеров

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции причала № 7. Как следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок, на эти цели порт готов потратить 50,6 млн рублей.

Конкурс станет первым этапом расширения терминала, общие инвестиции в которое должны составить 217 млн рублей. Как ранее сообщал генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин, проект позволит увеличить длину причального фронта на 108 метров и осуществлять одновременную постановку двух судов длиной 333 метра у причалов № 6 и № 7.

Победителю конкурса предстоит разработать документацию для первого и второго этапа работ, но выполнить только первый этап – возвести один выносной швартовой пал с соединительным мостиком, проложить кабель в кабельной канализации и провести электромонтажные работы. На создание документации отводится полтора месяца, на сами работы — около 8 месяцев.

Второй этап будет включать расширение акватории (дноуглубительные работы), а также возведение еще двух выносных швартовных палов.

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» на 100% принадлежит Петербургу. Он обслуживает более 250 судозаходов и принимает более полумиллиона пассажиров ежегодно.