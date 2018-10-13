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Роскосмос возобновит пуски «Союзов» до конца года. Первый может состояться 28 ноября
До конца года Роскосмос планирует возобновить запуски ракет типа «Союз».
«Исходим из того, что после завершения работы комиссии [по расследованию аварии 11 октября] будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН «Союз», пуски которой возобновятся до конца текущего года», — цитирует заявление госкорпорации 13 октября «Интерфакс».
А источник ТАСС даже добавляет конкретную дату – 28 ноября.
При этом ранее сам Роскосмос на своем официальном сайте сообщал, что 14 октября на самарское предприятие РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей семейства «Союз») будут доставлены части всех ступеней «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска. В начале следующей недели в «Прогрессе» приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения.
«Роскосмос планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства», – добавляла накануне пресс-служба.
Сегодня же стало известно, что на Байконуре следователи изымают всю документацию на потерпевший крушение «Союз».
Справка:
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку.
После аварии в России решили приостановить все пилотируемые запуски. Также было решено остановить подготовку ближайших запусков «Союза».