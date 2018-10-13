Роскосмос возобновит пуски «Союзов» до конца года. Первый может состояться 28 ноября

До конца года Роскосмос планирует возобновить запуски ракет типа «Союз».

«Исходим из того, что после завершения работы комиссии [по расследованию аварии 11 октября] будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН «Союз», пуски которой возобновятся до конца текущего года», — цитирует заявление госкорпорации 13 октября «Интерфакс».

А источник ТАСС даже добавляет конкретную дату – 28 ноября.

При этом ранее сам Роскосмос на своем официальном сайте сообщал, что 14 октября на самарское предприятие РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей семейства «Союз») будут доставлены части всех ступеней «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска. В начале следующей недели в «Прогрессе» приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения.

«Роскосмос планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства», – добавляла накануне пресс-служба.

Сегодня же стало известно, что на Байконуре следователи изымают всю документацию на потерпевший крушение «Союз».